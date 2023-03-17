Стюарды вновь разрешили Хэмилтону оставить пирсинг по медицинским соображениям
Судьи на Гран-при Саудовской Аравии разобрали дело Льюиса Хэмилтона.
Несмотря на запрет на ношение металлических украшений, пилоту «Мерседеса» позволили оставить пирсинг – то же решение было принято в Бахрейне.
В сообщении стюардов говорится, что вердикт связан с «медицинскими обстоятельствами». Как и на первом этапе «Формулы-1» сезона-2023, судьи проконсультировались с медицинским делегатом ФИА и отчетом от врача команды «Мерседес». Ранее сообщалось, что частое удаление металлического предмета может привести к «обезображиванию» лица семикратного чемпиона.
Хэмилтона не наказали за ношение ювелирных украшений
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Неужели нельзя ввести подробные разъяснения по части ношения украшений, где доступными станут маленькие объекты.
разрешили оставить, потому что постоянное снятие/надевание пирсинга может травмировать тело сэра))