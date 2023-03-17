Стюарды вновь разрешили Хэмилтону оставить пирсинг по медицинским соображениям

Теги Гран-при Бахрейна Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес стиль Гран-при Саудовской Аравии Здоровье Авто

Судьи на Гран-при Саудовской Аравии разобрали дело Льюиса Хэмилтона.

Несмотря на запрет на ношение металлических украшений, пилоту «Мерседеса» позволили оставить пирсинг – то же решение было принято в Бахрейне.

В сообщении стюардов говорится, что вердикт связан с «медицинскими обстоятельствами». Как и на первом этапе «Формулы-1» сезона-2023, судьи проконсультировались с медицинским делегатом ФИА и отчетом от врача команды «Мерседес». Ранее сообщалось, что частое удаление металлического предмета может привести к «обезображиванию» лица семикратного чемпиона.

Хэмилтона не наказали за ношение ювелирных украшений

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Потапенко
А то потом окажется, что судьи расисты нетолерантные и против разнообразия.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex K
Ответ Мадина Уйгурова
а что это за пирсинг такой, который невозможно убрать? то есть он врос в кожу получается? это не вызывает никаких заражений? объясните кто в теме
Обычный пирсинг. Просто глобальному можно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex K
Ссыкуны
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigpar
Вот это вывод! :)) Браво врачи. Новые грани тупости.
Неужели нельзя ввести подробные разъяснения по части ношения украшений, где доступными станут маленькие объекты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Niko [Ars]
Ответ Мадина Уйгурова
а что это за пирсинг такой, который невозможно убрать? то есть он врос в кожу получается? это не вызывает никаких заражений? объясните кто в теме
да обычный пирсинг
разрешили оставить, потому что постоянное снятие/надевание пирсинга может травмировать тело сэра))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анри Карлайл
Все равны перед правилами, но цыганёнок равнее..
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pininfarino
правила, дану их на$#&%
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадина Уйгурова
а что это за пирсинг такой, который невозможно убрать? то есть он врос в кожу получается? это не вызывает никаких заражений? объясните кто в теме
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Ну и к чему было тогда начинать все это. Если начали запрещать то будьте последовательны или вообще не трогайте эту тему
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
irs118return
это его так мотивируют, чтоб наконец то поехал и не позорил команду)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий