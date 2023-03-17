Стюарды вновь разрешили Хэмилтону оставить пирсинг по медицинским соображениям

Судьи на разобрали дело .

Несмотря на запрет на ношение металлических украшений, пилоту « » позволили оставить пирсинг – то же решение было принято в .

В сообщении стюардов говорится, что вердикт связан с «медицинскими обстоятельствами». Как и на первом этапе «Формулы-1» сезона-2023, судьи проконсультировались с медицинским делегатом ФИА и отчетом от врача команды «Мерседес». Ранее сообщалось, что частое удаление металлического предмета может привести к «обезображиванию» лица семикратного чемпиона.

Хэмилтона не наказали за ношение ювелирных украшений

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