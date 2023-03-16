Шарль Леклер: «Могу сказать, что 90 процентов слухов вокруг «Феррари» совершенно необоснованны»

Пилот «Феррари» заявил, что команда не обращает внимание на слухи, которые стали в последнее время регулярно появляться в прессе – в основном итальянской.

Так, согласно одному из слухов, Леклер после неудачи в Бахрейне запросил личную встречу с президентом «Феррари» Джоном Элканном, поскольку был не уверен в правильности пути развития команды.

«Это абсолютная неправда. Вокруг команды ходит просто огромное количество слухов – и 90 процентов этих слухов совершенно необоснованны.

Я не знаю, откуда эти люди берут информацию, и мне, если честно, даже не хочется тратить силы на то, чтобы выяснять это. Нам просто нужно сосредоточиться на командой работе», – рассказал Леклер.

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