Шарль Леклер: «Могу сказать, что 90 процентов слухов вокруг «Феррари» совершенно необоснованны»

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что команда не обращает внимание на слухи, которые стали в последнее время регулярно появляться в прессе – в основном итальянской.

Так, согласно одному из слухов, Леклер после неудачи в Бахрейне запросил личную встречу с президентом «Феррари» Джоном Элканном, поскольку был не уверен в правильности пути развития команды.

«Это абсолютная неправда. Вокруг команды ходит просто огромное количество слухов – и 90 процентов этих слухов совершенно необоснованны.

Я не знаю, откуда эти люди берут информацию, и мне, если честно, даже не хочется тратить силы на то, чтобы выяснять это. Нам просто нужно сосредоточиться на командой работе», – рассказал Леклер.

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1 комментарий

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perfect10
Прокричал Шарль с 12-го места стартовой решетки
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