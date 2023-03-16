Эдди Джордан: «Ради первых кругов Михаэля Шумахера я дал протестировать болид «Ф-1» гольфисту Фалдо – самоубийственная идея»

рассказал о крайних мерах ради практики перед дебютом в «Формуле-1».

Шумахер начал карьеру в «Ф-1» за «Джордан» на -1991 – пилот заменил Бертрана Гашо, попавшего в тюрьму. До этапа в Спа Михаэль ни разу не пилотировал подобные машины, и Джордан отчаянно пытался найти шанс для тренировки.

В итоге менеджеру пришлось пойти на сделку со знаменитым гольфистом – сэром Ником Фалдо.

«Я не смог пробиться на «Сильверстоун», потому что трассу кто-то забронировал. Я спросил: «Да кто там может быть, черт побери?» Но мне не сказали. Так что я запрыгнул в машину, приехал в и обнаружил не кого иного, как шестикратного победителя «мейджоров» Ника Фалдо в своем « » 956. Он не смог застраховать автомобиль для езды в городе, поэтому забронировал трек.

Я сказал ему: «Ник, думаю, мы можем прийти к некоторому компромиссу и заключить сделку. Ты окажешь огромную услугу, если мы погоняемся, когда ты не будешь на трассе, и наоборот», – поделился воспоминаниями Джордан в подкасте Formula for Success.

В конце дня гольфист получил возможность протестировать болид «Ф-1»:

«Ник ростом больше 190 см, гигант. Он ожидаемо не мог влезть в крошечную машину. Пришлось его впихивать. Единственное, не получалось установить руль – серьезное дело.

Если бы что-то произошло, меня бы судили за непредумышленное убийство. Это самоубийственная идея, такое не должно было осуществиться, но он хотел поуправлять болидом любой ценой. И он это сделал».

По словам Джордана, Фалдо не осознавал значимость события:

«Только через десять лет он позвонил мне и сказал: «Слушай, И-Джей, нужно кое-что прояснить. Мне сказали, что это был первый раз, когда Михаэль Шумахер пилотировал болид «Ф-1», это правда?»

Так оно и было. Ник Фалдо предоставил Михаэлю Шумахеру возможность проехать первые круги в машине «Ф-1», а мы дали болид Нику. Все вернулись по домам счастливыми, особенно Ник Фалдо. А теперь он всем рассказывает, что тестировал ту же машину, что и великий Михаэль Шумахер».

Возможность дебюта в «Ф-1» Шумахер выиграл у чемпиона-пенсионера и бывшего пилота «Феррари». А на тестах его просили не ехать слишком быстро