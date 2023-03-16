Гельмут Марко: «На основе доступной информации можно предположить, что самым мощным двигателем сейчас располагает «Феррари»

Теги Феррари Хонда Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Рено Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что считает двигатель «Феррари» наиболее мощным на данный момент в «Формуле-1»:

«У нас нет точных цифр, но основываясь на различных сравнениях и доступной информации можно сделать предположение, что в целом самым мощным двигателем располагает «Феррари». Затем идет «Хонда», а затем, почти на таком же уровне, «Мерседес». Замыкает рейтинг «Рено».

Также Марко считает, что основной проблемой «Феррари» стало ухудшение эффективности работы с шинами – особенно в сравнении с «Ред Булл»:

«Мы можем предположить, что команды – в первую очередь я говорю о «Феррари» и «Мерседесе», – будут работать над устранением своих слабых сторон.

Возьмем «Феррари». Их показатели максимальной скорости значительно выросли, но вот вопросе износа шин – ключевом аспекте, – они совсем не прибавили. Я бы даже сказал, что в сравнении с нами они чуть ли не стали хуже.

Для «Мерседеса» старт сезона выходит таким же неровным, как и в прошлом году. Единственное – я не думаю, что в спешке им удастся найти решение проблемы».

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7 комментариев

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Hans_Zimmer
Ответ sinkindragon@gmail.com
тогда Мерседес был 3 болид по силе , а сейчас 4
Сильный вывод после одной / первой гонки)
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Михаил Надменный
Ответ Марат Кагин
ну проблема не с двигателем же была, а с батареей и блоком управления
Хрен редки не слаще
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Марат Кагин
Ответ Михаил Надменный
Да,только пофиксить надёжность,видимо,удалось так себе
ну проблема не с двигателем же была, а с батареей и блоком управления
0
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Антон Якимцев
Ответ sinkindragon@gmail.com
тогда Мерседес был 3 болид по силе , а сейчас 4
3-4 болид по силе - это изи катка для чемпионства 44 номера
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-2
-2
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Михаил Надменный
Да,только пофиксить надёжность,видимо,удалось так себе
0
0
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sinkindragon@gmail.com
Ответ melmi
В прошлом сезоне у Мерсов хуже старт был . Тут Марко дипломатично еще ответил . Тогда Льюис во второй сегмент квалификации не попадал
тогда Мерседес был 3 болид по силе , а сейчас 4
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melmi
В прошлом сезоне у Мерсов хуже старт был . Тут Марко дипломатично еще ответил . Тогда Льюис во второй сегмент квалификации не попадал
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