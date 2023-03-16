Гельмут Марко: «На основе доступной информации можно предположить, что самым мощным двигателем сейчас располагает «Феррари»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что считает двигатель «Феррари» наиболее мощным на данный момент в «Формуле-1»:
«У нас нет точных цифр, но основываясь на различных сравнениях и доступной информации можно сделать предположение, что в целом самым мощным двигателем располагает «Феррари». Затем идет «Хонда», а затем, почти на таком же уровне, «Мерседес». Замыкает рейтинг «Рено».
Также Марко считает, что основной проблемой «Феррари» стало ухудшение эффективности работы с шинами – особенно в сравнении с «Ред Булл»:
«Мы можем предположить, что команды – в первую очередь я говорю о «Феррари» и «Мерседесе», – будут работать над устранением своих слабых сторон.
Возьмем «Феррари». Их показатели максимальной скорости значительно выросли, но вот вопросе износа шин – ключевом аспекте, – они совсем не прибавили. Я бы даже сказал, что в сравнении с нами они чуть ли не стали хуже.
Для «Мерседеса» старт сезона выходит таким же неровным, как и в прошлом году. Единственное – я не думаю, что в спешке им удастся найти решение проблемы».
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