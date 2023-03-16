Дэймон Хилл о Хэмилтоне: «Нельзя критиковать и на 100 процентов поддерживать «Мерседес»

Теги Дэймон Хилл Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл озадачен репликами Льюиса Хэмилтона в адрес «Мерседеса».

Льюис сообщал, что предупреждал команду об ошибочной концепции еще в прошлом сезоне. В то же время семикратный чемпион говорил о поддержке «Мерседеса».

«Иногда сотрудников команд оскорбляют в социальных сетях. Порой люди ошибочно считают этих специалистов ответственными за то, что они не предоставляют Хэмилтону болид, который он хочет. Когда за тебя выступает такая знаменитость как Хэмилтон, это и благословение, и проклятие – фанаты лояльны ему, а не команде.

Могу себе представить, что в коллективе очень напряженная обстановка. [Хэмилтон] посылает двойственные сигналы, говорит после гонки: «Нужно работать, но я поддерживаю команду». А потом: «Я предупреждал, говорил о том, что мне не нравится машина».

Что ж, нельзя критиковать и на 100 процентов поддерживать. Конечно, это конструктивная критика, но он разочарован. Что сдерживает «Мерседес» с учетом потолка расходов? Даже если бы команда знала – нужно ли построить новый болид, переделать старый?» – высказался Хилл в подкасте F1 Nation.

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