Гельмут Марко о лучших моторах для «Астон Мартин»: «Зачем «Мерседесу» усиливать конкурента?»

опроверг информацию о играх « » и «Астон Мартин» с двигателями.

Ранее появились слухи, что «Мерседес» сделает ставку на «Астон Мартин» и будет предоставлять клиенту лучшие силовые установки в ущерб заводской команде на фоне успешного выступления и на . Немецкий автопроизводитель является миноритарным акционером британской компании.

«Зачем «Мерседесу» усиливать конкурента? В конце концов, «Астон Мартин» соперничает с «Мерседесом» в сегменте дорожных автомобилей.

«Мерседес» сделает все возможное, чтобы забыть разочаровывающий стартовый этап, и в этой амбициозной задаче места «Астон Мартин» точно нет», – заявил советник «Ред Булл».

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост напомнил, что подобные действия со стороны моториста были бы нелегальными.

«Это чушь. Регламент четко предписывает, что все клиенты должны получать одинаковое оборудование. Насколько я знаю, все тщательно соблюдают это правило. Предпочтительное отношение к одной из команд запрещено и нереалистично», – сказал Тост в интервью Sport1.

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