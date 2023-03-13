Ведущая Sky Sports Наоми Шифф: «Поначалу Окон показался одним из самых милых и дружелюбных людей. Но на трассе просыпается демон»

Теги Нико Росберг Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли Альпин Авто

Ведущие Sky Sports F1 оценили риск возникновения конфликта в «Альпин».

Вопрос того, что решение объединить в одной команде Пьера Гасли и Эстебана Окона может быть «взрывоопасным» активно обсуждались в различных изданиях задолго до начала чемпионата.

Однако в руководстве «Альпин» уверены, что Гасли и Окон, которые в юношестве были непримиримыми соперниками, сейчас смогут хорошо сработаться.

По словам Наоми Шифф, которая работает в команде кастеров Sky Sports лишь второй год, возникновение подобных проблем стало для нее сюрпризом:

«Вообще это забавно, потому что только попав в паддок Эстебан Окон показался мне одним из самых милых и дружелюбных людей. Он всегда приветлив, всегда улыбается, всегда здоровается. Однако среди гонщиков он не пользуется особой популярностью – видимо, из-за своих действий на трассе. Когда он надевает шлем и выезжает на трассу – просыпается демон».

С Шифф согласился чемпион «Ф-1» 2016 года Нико Росберг:

«Сейчас кажется, что у них все в порядке. Но позвольте я просто напомню всем, как сильно они друг друга терпеть не могут. Так что ситуация там взрывоопасная. Окон и правда отличается тем, что любит потолкаться с напарником локтями, а в прошлом был не против и столкнуться с напарником на трассе. Так что посмотрим, как пройдут ближайшие несколько гонок – давайте посмотрим на борьбу этих ребят колесо в колесо».

Также Росберг заявил, что ни секунды не верит заявлениям гонщиков о том, что их острое соперничество осталось в прошлом:

«Можно я просто сразу скажу это. Когда Гасли говорит, что борьба с Оконом не является его целью – это полная чушь! Первая и главная цель любого гонщика – победа над напарником».

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5 комментариев

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Lordk
Ответ Batt Monner
Значит Гасли лучше Алонсо?
Так Окон был позади Алонсо, будет (если верить ALMANAC) позади Гасли.
В чем разница, чтобы сравнивать Гасли и Алонсо на примере Окона?
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Batt Monner
Ответ ALMANAC
Конфликта не будет. Мерзкий Окон будет далеко позади Гасли
Значит Гасли лучше Алонсо?
+1
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AgipTm
Ответ Grigori86
Как грязно Окон боролся против Алонсо в прошлом сезоне!
да он всегда грязно боролся
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Grigori86
Как грязно Окон боролся против Алонсо в прошлом сезоне!
+4
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ALMANAC
Конфликта не будет. Мерзкий Окон будет далеко позади Гасли
+6
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