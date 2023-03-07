Лео Туррини: «Вассер уверял, что проблемы с надежностью позади. Фанатам «Феррари» остается плакать или надеяться на суеверия»

Лео Туррини дал совет болельщикам «Феррари» после провала на .

В первой гонке сезона сошел, а его напарник финишировал четвертым. Итальянский журналист рассказал, что поломка стала для него сюрпризом, поскольку новый руководитель Скудерии Фредерик Вассер был уверен в надежности силовой установки.

«Я не ожидал чуда, но это перебор. «Феррари» слишком плоха. На мой взгляд, худшее в провале «красных» в пустыне – отказ двигателя. Как это возможно? Я обедал с Вассером, и этот милый француз, похожий на сельского священника, уверял, что проблемы с надежностью позади. Все так говорили, не только Фред. А потом Карлетто сходит в первой гонке.

К сожалению, деградация шин удивляет меньше. Решение не нашли – это было видно на тестах. А отказ от попытки побороться за поул стал декларацией беспомощности.

Окей, впереди 22 гонки. Но не сказать, что «Феррари» раньше блистала при доработке машины. Вассер говорит о шоке. Бедняга Леклер выглядит как ребенок, которому сказали, что Рождество никогда не наступит. Сайнсу приходится признать, что его болид медленнее, чем у дяди . Нам остается лишь плакать. Или надеяться на суеверия.

Год назад на «Сахире» «красные» сделали дубль, а у « » был двойной сход. Теперь у газировочников дубль, а «Феррари» цепляется за унылое четвертое место. Может, история повторится. Но этого не будет, я не верю», – написал журналист в своем блоге.

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