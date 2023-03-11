Дженсон Баттон: «Сезон не станет легкой прогулкой для «Ред Булл» и Ферстаппена»

Теги Гран-при Бахрейна Дженсон Баттон Ред Булл тесты Формула-1 Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Гран-при Саудовской Аравии Авто

Дженсон Баттон считает, что у соперников «Ред Булл» и Макса Ферстаппена есть шансы.

Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна в доминирующем стиле. После стартовой гонки пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что «Ред Булл» должен выиграть все гонки сезона-2023.

«Многие гонщики высказывались, что это легкое чемпионство для «Ред Булл» и Макса, но как можно такое говорить? Машины тестировали лишь на одной трассе, гонка прошла на том же треке. Все мы знаем, что в Бахрейне уникальный автодром в плане работы болида. Это трек с жесткими торможениями, и максимальная скорость – не главное.

Поэтому говорить так нельзя. На мой взгляд, после высокоскоростной трассы в Саудовской Аравии ситуация немного прояснится, как и на европейских этапах.

Так что нет, сезон не станет легкой прогулкой для «Ред Булл» и Макса. Они отлично стартовали, в отличие от прошлого года, но я все равно считаю, что мы увидим очень и очень плотную борьбу. Не думаю, что у «Ред Булл» и Макса впереди простая победа», – сообщил чемпион «Формулы-1» 2009 года.

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7 комментариев

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si40w
Когда интрига умерла еще на тестах, а надо как-то пытаться разогнать интерес...
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ffmp
Ответ Мадина Уйгурова
в прошлом сезоне все началось с 2 побед Леклера в первых 3 гонках. Макс отставал на 36 очков или сколько там. Так с чего по первой гонке все решили, что это будет лёгкая прогулка для быков?
Все адекватные понимали что преимущество у Феррари из-за технических проблем Ред Булла, и в то же время у них самая сильная машина в пелетоне. Что и выяснилось походу сезона тотальной доминацией быков. Не нужно строить иллюзии на основе суеверий (1-я победа не равно чемпионство с 17-го года итд), а надо смотреть на факты и то что имеем. А имеем скучнейший сезон где Макс с первой гонки вез всему пелетону секунду в среднем за гонку, а в начале все 1.5. Такой отрыв даже в эпоху без ограничений бюджетов сложно было сократить, а сейчас и подавно
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9f99s5s6fr
Ответ Мадина Уйгурова
в прошлом сезоне все началось с 2 побед Леклера в первых 3 гонках. Макс отставал на 36 очков или сколько там. Так с чего по первой гонке все решили, что это будет лёгкая прогулка для быков?
В прошлом году был новый регламент, у Ферстапена была скорость, но были сходы по мелочам. Сейчас же Быки доминируют уже пол года как, и новый сезон ничего не изменит. У них огромный запас по скорости
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Ева без Адама
Ответ Мадина Уйгурова
в прошлом сезоне все началось с 2 побед Леклера в первых 3 гонках. Макс отставал на 36 очков или сколько там. Так с чего по первой гонке все решили, что это будет лёгкая прогулка для быков?
У Леклера не было такого преимущества в темпе, как у Макса сейчас
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Мадина Уйгурова
в прошлом сезоне все началось с 2 побед Леклера в первых 3 гонках. Макс отставал на 36 очков или сколько там. Так с чего по первой гонке все решили, что это будет лёгкая прогулка для быков?
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de_mixx
правильно, сезон станет лёгкой посиделкой для РБ, даже прогулкой это не назвать. выкрутили двиг на минимум и везут всем секунду. даже Шумахеру и Хэму такое не снилось
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Рнпрл Аари
Ты не прав Баттон у РБ самовоз лютейший они выиграют все гонки. Даже всякие случайности им не помеха. И не важно что у Фур максималка больше и большинство других трасс менее жрут резину)))
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