Дженсон Баттон: «Сезон не станет легкой прогулкой для «Ред Булл» и Ферстаппена»

считает, что у соперников «Ред Булл» и есть шансы.

Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна в доминирующем стиле. После стартовой гонки пилот « » заявил, что «Ред Булл» должен выиграть все гонки сезона-2023.

«Многие гонщики высказывались, что это легкое чемпионство для «Ред Булл» и Макса, но как можно такое говорить? Машины тестировали лишь на одной трассе, гонка прошла на том же треке. Все мы знаем, что в Бахрейне уникальный автодром в плане работы болида. Это трек с жесткими торможениями, и максимальная скорость – не главное.

Поэтому говорить так нельзя. На мой взгляд, после высокоскоростной трассы в Саудовской Аравии ситуация немного прояснится, как и на европейских этапах.

Так что нет, сезон не станет легкой прогулкой для «Ред Булл» и Макса. Они отлично стартовали, в отличие от прошлого года, но я все равно считаю, что мы увидим очень и очень плотную борьбу. Не думаю, что у «Ред Булл» и Макса впереди простая победа», – сообщил чемпион «Формулы-1» 2009 года.

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