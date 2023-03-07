Макс Ферстаппен: «Соперники будут ближе к «Ред Булл» на Гран-при Саудовской Аравии»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Макс Ферстаппен ожидает борьбу на Гран-при Саудовской Аравии. Гонщик «Ред Булл» начал сезон-2023 с уверенной победы в Бахрейне.

«В Саудовской Аравии трасса довольно сильно отличается. Гораздо больше прямых, быстрых поворотов, значительно меньше деградация шин.

Полагаю, [в Бахрейне] мы оказались особенно хороши в плане деградации. Поэтому я ожидаю, что в Джидде соперники будут ближе по гоночному темпу.

У нас достаточно сильный болид, если говорить о высоких скоростях, но «Феррари» довольно быстра на прямых, и для Джидды это большой плюс. Время покажет, трудно судить. Пока мы гонялись на новых машинах только в Бахрейне. Конечно, мы постараемся приехать туда в наилучшей форме и по ходу практик увидим, где окажемся», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Саудовской Аравии пройдет с 17 по 19 марта.

Победители первых гонок всех сезонов с 2017-го становились вице-чемпионами. Гран-при Бахрейна-2023 выиграл Ферстаппен

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4 комментария

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gljallag
Ответ Himura
При обгоне на круг)
+ на стартовой решетке и еще один болид на финише )
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ALMANAC
Ответ Say Hello to the Robots
Да не прибедняйся, Максик. Вы даже не шифруетесь, что у вас самовоз.
Ну вот все открытым текстом говорит. Че не нравится?

Другой самовозник несет чушь про свои корни, наследие и величие которое якобы сделало его чемпионом

Макс же так и говорит, что преступление на такой машине не заезжать на подиум.
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Himura
При обгоне на круг)
+3
0
+3
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Say Hello to the Robots
Да не прибедняйся, Максик. Вы даже не шифруетесь, что у вас самовоз.
+2
-4
-2
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