Макс Ферстаппен: «Соперники будут ближе к «Ред Булл» на Гран-при Саудовской Аравии»

ожидает борьбу на Гран-при Саудовской Аравии. Гонщик « » начал сезон-2023 с уверенной победы в Бахрейне.

«В Саудовской Аравии трасса довольно сильно отличается. Гораздо больше прямых, быстрых поворотов, значительно меньше деградация шин.

Полагаю, [в Бахрейне] мы оказались особенно хороши в плане деградации. Поэтому я ожидаю, что в Джидде соперники будут ближе по гоночному темпу.

У нас достаточно сильный болид, если говорить о высоких скоростях, но «Феррари» довольно быстра на прямых, и для Джидды это большой плюс. Время покажет, трудно судить. Пока мы гонялись на новых машинах только в Бахрейне. Конечно, мы постараемся приехать туда в наилучшей форме и по ходу практик увидим, где окажемся», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».

пройдет с 17 по 19 марта.

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