Джоди Шектер о провале сделки «Ф-1» и Гран-при ЮАР: «Все было готово, но потом один парень просто пожадничал»

Чемпион «Формулы-1» 1979 года рассказал о причинах срыва переговоров о проведении .

Ожидалось, что этап в Южной Африке вернется в календарь «Ф-1» уже в 2023 году, однако сторонам не удалось прийти к соглашению. Во главе переговоров стоял племянник Шектера Уоррен.

В некоторых изданиях не исключалось возвращение гонки в ЮАР в 2024 году – поскольку в «Формуле-1» сильно в этом заинтересованы.

В случае достижения договоренности гонка будет проходить на трассе «Кьялами» – которой, при этом, требуется значительная модернизация.

«Я был участником этого процесса. Мой племянник работал над этим шесть лет. Мы были очень близки. Представители «Формулы-1» приехали на переговоры, готовые подписать контракт. У нас была поддержка правительства, проект Гран-при поддерживали богатейшие люди страны. Все было готово. Но потом один парень (директор автодрома) от «Кьялами» просто пожадничал.

Он поднял свои запросы с $50000 до $2 млн и сам хотел всем руководить. Когда представители «Ф-1» уехали, он сразу все поменял. В правительстве поняли, что началась внутренняя борьба за власть, и тоже вышли из сделки. Так все и закончилось», – рассказал Шектер.

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