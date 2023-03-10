Баттон дебютирует в NASCAR в 2023 году – и планирует участие минимум в трех гонках

Чемпион «Формулы-1» 2009 года дебютирует в NASCAR.

Баттон выступит на этапе NASCAR Cup Series на «Трассе Америк» в Остине – ранее свое участие в этапе подтвердил .

Баттон будет выступать за команду «Рик Вейр Рейсинг» при поддержке «Стюарт-Хаас».

Помимо гонки в Остине, которая запланирована на 26 марта, Баттон готовится выступить и еще на двух этапах NASCAR – В Чикаго и Индианаполисе, которые пройдут 12 июля и 13 августа.

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