Баттон дебютирует в NASCAR в 2023 году – и планирует участие минимум в трех гонках
Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон дебютирует в NASCAR.
Баттон выступит на этапе NASCAR Cup Series на «Трассе Америк» в Остине – ранее свое участие в этапе подтвердил Кими Райкконен.
Баттон будет выступать за команду «Рик Вейр Рейсинг» при поддержке «Стюарт-Хаас».
Помимо гонки в Остине, которая запланирована на 26 марта, Баттон готовится выступить и еще на двух этапах NASCAR – В Чикаго и Индианаполисе, которые пройдут 12 июля и 13 августа.
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