Баттон дебютирует в NASCAR в 2023 году – и планирует участие минимум в трех гонках

Теги Кими Райкконен Дженсон Баттон Формула-1 NASCAR Авто

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон дебютирует в NASCAR.

Баттон выступит на этапе NASCAR Cup Series на «Трассе Америк» в Остине – ранее свое участие в этапе подтвердил Кими Райкконен.

Баттон будет выступать за команду «Рик Вейр Рейсинг» при поддержке «Стюарт-Хаас».

Помимо гонки в Остине, которая запланирована на 26 марта, Баттон готовится выступить и еще на двух этапах NASCAR – В Чикаго и Индианаполисе, которые пройдут 12 июля и 13 августа.

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1 комментарий

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Великий Алонсо
Два старых приятеля из Ф1, оба чемпионы мира, интересно будет посмотреть как выступят
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