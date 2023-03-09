Исполнительный директор «Альпин» о потенциальном возвращении Пиастри: «Не говорю «нет», не говорю «да». Посмотрим»

Исполнительный директор « » Лоран Росси допустил возвращение .

Юниор «Альпин» со скандалом покинул команду и стал основным пилотом « ». Росси рассказал, как относится к ситуации.

«Знаете, все в порядке. История закончена. Мы извлекли уроки, а все остальное касается лишь одного человека. На самом деле я желаю ему удачи. Вот и все», – сообщил менеджер в подкасте Beyond The Grid.

Росси не стал исключать, что французская команда может вновь поработать с Пиастри в будущем.

«Посмотрим, что будет дальше. Нет необходимости испытывать обиду – так ты разрушаешь себя, разрушаешь то, чего хочешь добиться. Сейчас вопрос закрыт, и нам лучше с Пьером [ ]. Почему я должен хотеть чего-то другого? Меня это устраивает.

Если в дальнейшем появится такой шанс, я не говорю «нет», не говорю «да». Посмотрим».

Лоран также заявил, что не обвиняет Пиастри в отсутствии лояльности:

«Когда на кону личные интересы, нет такой вещи как «преданность». Честно говоря, не стал бы называть гонщиков нелояльными. Они должны заниматься собственными карьерами, и это трудно – мест очень мало. Пилот проводит плохой сезон, и его вышвыривают – это тяжело. Я считаю, они должны заботиться и о своих интересах.

Пожалуй, есть разные способы это делать. Я бы не сказал, что обязательно остановил бы Оскара, если бы все произошло более структурированно. Скажем, он бы пришел к нам и сказал: «Ребята, у меня есть предложение, как поступим? Можем обсудить?»

Ситуация стала для нас неожиданностью. Полагаю, и для она оказалась сюрпризом, что говорит о многом, не так ли?»

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