Нико Росберг: «Не считаю, что Хэмилтон думает об уходе из «Ф-1». 8-й титул по-прежнему возможен»

не согласен, что близок к уходу из «Формулы-1».

О том, что гонщик может не продлить соглашение с « », рассуждали чемпионы Дженсон Баттон и Дэймон Хилл. Действующий контракт Хэмилтона истекает в конце 2023 года.

«Полагаю, все, включая самого Льюиса, хотят, чтобы он сражался с за победы – это очевидно. Как бы то ни было, похоже, он наслаждается вызовом: стремится вернуть «Мерседес» на вершину и завоевать восьмой титул, который по-прежнему возможен.

Не считаю, что он думает об уходе в данный момент. Он полностью сосредоточен и намерен выжать из сезона все», – сказал чемпион «Ф-1» 2016 года и экс-напарник Льюиса.

Дженсон Баттон: «Хэмилтон тянет с новым контрактом только потому, что хочет оценить конкурентоспособность «Мерседеса»

Дэймон Хилл: «8-й титул – единственная мотивация Хэмилтона. Не думаю, что он хочет просто гоняться»