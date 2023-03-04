Нико Росберг: «Не считаю, что Хэмилтон думает об уходе из «Ф-1». 8-й титул по-прежнему возможен»
Нико Росберг не согласен, что Льюис Хэмилтон близок к уходу из «Формулы-1».
О том, что гонщик может не продлить соглашение с «Мерседесом», рассуждали чемпионы Дженсон Баттон и Дэймон Хилл. Действующий контракт Хэмилтона истекает в конце 2023 года.
«Полагаю, все, включая самого Льюиса, хотят, чтобы он сражался с Максом Ферстаппеном за победы – это очевидно. Как бы то ни было, похоже, он наслаждается вызовом: стремится вернуть «Мерседес» на вершину и завоевать восьмой титул, который по-прежнему возможен.
Не считаю, что он думает об уходе в данный момент. Он полностью сосредоточен и намерен выжать из сезона все», – сказал чемпион «Ф-1» 2016 года и экс-напарник Льюиса.
Дженсон Баттон: «Хэмилтон тянет с новым контрактом только потому, что хочет оценить конкурентоспособность «Мерседеса»
Дэймон Хилл: «8-й титул – единственная мотивация Хэмилтона. Не думаю, что он хочет просто гоняться»
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