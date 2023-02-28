Дэймон Хилл: «8-й титул – единственная мотивация Хэмилтона. Не думаю, что он хочет просто гоняться»

допустил уход из «Формулы-1» в обозримом будущем.

Соглашение Хэмилтона с « » рассчитано до конца 2023 года. Хилл предположил, что Льюиса не интересует участие в «Ф-1» без борьбы за чемпионство.

«Льюис будет реагировать на свои шансы. Если возможности снижаются, а не увеличиваются, показывать выдающиеся выступления труднее.

Такого пилота вдохновляет шанс на победу. Шанс занять пятое место – недостаточная мотивация для Льюиса, Учитывая его невероятные достижения, он может задаться вопросом: «Зачем мне продолжать?», если вершина по-прежнему за горизонтом.

Восьмой титул был в руках, но завоевать его не удалось. Это единственная причина, почему он продолжает выступать – надежда на восьмое чемпионство. Я считаю, что это его единственная мотивация. Не думаю, что он хочет просто гоняться.

В свои 37 лет у него еще есть несколько сезонов впереди, но не десять. Он проведет один или два года. Когда у тебя за плечами столько сезонов в «Формуле-1», борьба за четвертое место становится чуть менее привлекательной.

Расклад в группе лидеров кажется примерно тем же, что в 2022-м. Что касается «Мерседеса», в предыдущем сезоне они ошиблись и не могут позволить себе еще один такой же год», – сказал чемпион «Формулы-1» 1996 года.

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