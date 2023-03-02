Дженсон Баттон: «Хэмилтон тянет с новым контрактом только потому, что хочет оценить конкурентоспособность «Мерседеса»

предположил, почему не определился с будущим.

По мнению чемпиона «Формулы-1» 2009 года, Хэмилтон не подписывает новое соглашение с « », поскольку хочет сначала узнать, за что его команда способна бороться в 2023-м.

«Причина должна быть в этом, так ведь? С чего бы еще так затягивать? Он знает, как раздражают все эти вопросы [о контракте]. То есть, мы должны задавать вопросы, но его будет бесить, что нужно отвечать на них снова, снова и снова. Единственная причина может заключаться в том, что ему любопытно, какова конкурентоспособность команды», – поделился мнением Баттон.

Действующий контракт семикратного чемпиона истекает в конце 2023 года.

Дженсон сообщил, чего ждать от борьбы Хэмилтона с напарником в 2023 году:

«На мой взгляд, это потрясающее сражение. Они оба очень талантливы. У одного из них больше титулов, чем у любого другого. Но Джордж – просто прекрасный гонщик, правда. Это относится к пилотажу, к его инженерным навыкам. Я считаю его большим талантом.

Первый сезон [противостояния для Расселла] – это легко, потому ты не испытываешь серьезного давления. Никто не предполагает, что ты выиграешь у Льюиса Хэмилтона. А на второй год все ожидают: «На что ты способен?»

С нетерпением жду этой борьбы. Оба пилота надеются, что будут претендовать на победы».

«Формула-1» возвращается! Ферстаппен мчит к третьему титулу, 41-летний Алонсо в новой команде, «Феррари» покончила с бардаком

Дэймон Хилл: «8-й титул – единственная мотивация Хэмилтона. Не думаю, что он хочет просто гоняться»