Кевин Магнуссен о новых болидах: «Галопирования стало меньше, но машины стали более чувствительными к порывам ветра»

Пилот « » поделился мнением о том, как изменилось поведение болидов «Формулы-1» в новом сезоне.

По словам Магнуссена, изменение конструкции днища – согласно директиве ФИА, направленной на борьбу с эффектом галопирования болидов, – также повлияло на машины с точки зрения чувствительности к порывам ветра:

«Галопирования стало меньше. Однако одним из негативных последствий стало то, что все болиды стали более чувствительными к порывам ветра. А на тестах в Бахрейне было и правда ветрено. Из-за этого поведение машин становится нестабильным. Как бы то ни было, разбираться с этой проблемой придется всем командам».

При этом из-за того, что команды были вынуждены поднять днище и увеличить дорожный просвет, болиды потеряли в прижимной силе – что, по предварительным расчетам, должно было привести к потере в среднем 0,5 секунды на круге:

«Я точно знаю, сколько именно (пунктов прижимной силы) потеряла машина, но вам, естественно, не скажу. Эти изменения правил отбросили назад всех и теперь команды стараются отыграть потерянное. В целом в прошлом году регламент в контексте прижимной силы был лучше, но я думаю, что все команды в любом случае сделали неплохой шаг вперед».

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