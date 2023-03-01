Франц Тост: «Акционеры не собираются продавать «Альфа Таури», «Ред Булл» продолжит поддерживать команду»

Руководитель «Альфа Таури» опроверг информацию о возможной продаже команды.

Недавно в прессе появились сообщения, что новое руководство компании «Ред Булл» не очень довольно эффективностью работы команды « », учитывая соотношение вложенных ресурсов с результатами.

Допускалось, что база «Альфа Таури» будет либо целиком переведена из Италии в Великобританию, либо что команда будет продана.

По словам Тоста, он пообщался с новым руководителем спортивного подразделения «Ред Булл» Оливером Минцлаффом и получил заверения о том, что «Альфа Таури» будет и дальше получать необходимую поддержку.

«У нас было несколько продуктивных встреч с Оливером Минцлаффом. Он лично подтвердил мне, что акционеры не собираются продавать «Альфа Таури» и что «Ред Булл» и в будущем продолжит поддерживать команду.

Так что все эти слухи не имеют под собой вообще никаких оснований, команде же нужно сосредоточиться на подготовке к новому сезону, чтобы выступить лучше, чем в прошлом году», – рассказал Тост.

Партнер Мазепина – правда фаворит на покупку команды «Ф-1» у «Ред Булл»? Никита вернется в Гран-при?