Франц Тост: «Акционеры не собираются продавать «Альфа Таури», «Ред Булл» продолжит поддерживать команду»
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост опроверг информацию о возможной продаже команды.
Недавно в прессе появились сообщения, что новое руководство компании «Ред Булл» не очень довольно эффективностью работы команды «Альфа Таури», учитывая соотношение вложенных ресурсов с результатами.
Допускалось, что база «Альфа Таури» будет либо целиком переведена из Италии в Великобританию, либо что команда будет продана.
По словам Тоста, он пообщался с новым руководителем спортивного подразделения «Ред Булл» Оливером Минцлаффом и получил заверения о том, что «Альфа Таури» будет и дальше получать необходимую поддержку.
«У нас было несколько продуктивных встреч с Оливером Минцлаффом. Он лично подтвердил мне, что акционеры не собираются продавать «Альфа Таури» и что «Ред Булл» и в будущем продолжит поддерживать команду.
Так что все эти слухи не имеют под собой вообще никаких оснований, команде же нужно сосредоточиться на подготовке к новому сезону, чтобы выступить лучше, чем в прошлом году», – рассказал Тост.
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