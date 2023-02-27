Оскар Пиастри о статусе новичка в «Ф-1»: «Да, это вызов, но мы все в одинаковых условиях»

Пилот « » рассказал, как на него влияет статус новичка «Формулы-1».

«Да, безусловно, это вызов. И было бы здорово побольше поработать на тестах. Мы с Логаном (Сарджентом) в одинаковой ситуации. Ник (де Врис) тоже новичок, но у него за плечами уже есть одна гонки.

Все новички находятся в одинаковых условиях. И всем нам, уверен, хотелось бы побольше потренироваться на тестах. Но мне кажется, что тут в любом случае нужно стараться максимально эффективно использовать имеющееся у тебя время.

Думаю, что моим билетом в «Формулу-1» стали результаты в юниорских сериях. Полагаю, это хорошо, что, оглядываясь на прошлые результаты я чувствую уверенность.

Что же касается контрактной ситуации в прошлом году – думаю, эта история закончена. Не думаю, что эта история вообще на что-то влияет.

В моем случае существует элемент определенных ожиданий, но мне кажется, что это действует для всех новичков. Мы вошли в число 20 гонщиков «Формулы-1», на которых всегда обращено пристальное внимание общественности. Не думаю, что это должно как-то сильно на меня влиять», – рассказал Пиастри.

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