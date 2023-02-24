Магнуссен о травмах Стролла: «Если речь о переломе, восстановиться можно довольно быстро»

Пилот « » поделился мнением о возможных сроках возвращения в гонки .

По информации ряда изданий, Стролл сломал оба запястья в результате инцидента, который имел место во время велопрогулки. Стролл пропускает предсезонные тесты в Бахрейне, а также рискует как минимум пропустить стартовый Гран-при сезона, который пройдет через неделю.

По мнению некоторых медицинских экспертов, все зависит от того, когда именно Стролл получил травмы. Но в случае переломов запястий канадец, как считается, может пропустить минимум месяц.

Кевин Магнуссен, в свою очередь, недавно сам перенес небольшую операцию на запястье – датчанину удалили кисту. И из-за этого был вынужден пропустить гонку «24 часа Дайтоны».

«Мне пришлось поработать, чтобы вновь начать поднимать какие-то тяжести. Я не мог делать этого в течение месяца. Но это нормально, могло быть и хуже.

Я сел за руль болида «Формулы-1» ровно через месяц после операции, и у меня не возникло вообще никаких проблем. Но у меня не было никаких переломов, никаких повреждений сухожилий и так далее. Мне просто разрезали кожу и вырезали кисту. Это совсем другая ситуация.

При этом, если речь идет именно о переломе, восстановиться можно тоже очень быстро. Я бы скорее предпочел сломать кость, чем повредить сухожилие. Потому что при переломе можно просто вставить штырь и все, можно ехать», – рассказал Магнуссен.

Стролл сломал запястье и перенес операцию. Восстановление к Гран-при Бахрейна маловероятно, если инцидент случился несколько дней назад (It.motorsport)