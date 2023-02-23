Макс Ферстаппен: «Первый день тестов прошел гладко, без каких-либо проблем»
Макс Ферстаппен прокомментировал насыщенный старт предсезонных тестов.
Гонщик «Ред Булл» показал лучшее время и проехал 157 кругов за первый день заездов в Бахрейне – больше, чем все остальные команды.
«Все хорошо. Мы проехали много кругов, к чему, конечно, и стремились. День прошел гладко, без каких-либо проблем.
Мы смогли сосредоточиться на машине, опробовать кое-какие вещи, попытались понять новые покрышки. Днем и вечером мы провели большое количество времени в относительно жарких условиях. Так что день прошел достаточно нормально.
[Новый болид –] развитие машины прошлого года. В 2022-м приходилось тратить время на адаптацию к болиду, понимание подхода. Сейчас всем гораздо легче, ведь есть опыт с прошлого сезона. Здорово пилотировать новую машину, последить, как слегка изменилось ее поведение, в том числе из-за шин.
Стал ли RB19 шагом вперед? Пока сложно сказать, но болид ведет себя хорошо. Думаю, это важнее всего», – отметил двукратный чемпион «Формулы-1».
Тесты. Бахрейн. 1-й день. Ферстаппен – 1-й, Алонсо – 2-й, Сайнс – 3-й
Ферстаппен в одиночку проехал больше кругов на тестах, чем остальные команды, и показал лучшее время первого дня
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