Ферстаппен и «Ред Булл» номинированы на трофей Laureus

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен может завоевать трофей Laureus в номинации «Спортсмен года».

Двукратный чемпион «Формулы-1» попал в число претендентов на награду наряду с футболистами Килианом Мбаппе и Лионелем Месси, легкоатлетом Арманом Дюплантисом, теннисистом Рафаэлем Надалем и баскетболистом Стефеном Карри.

Ферстаппен выиграл трофей в прошлом году.

«Ред Булл» претендует на приз лучшей команде, чемпион MotoGP Франческо Баньяя (« ») номинирован в категории «Возвращение года».

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