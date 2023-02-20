Ферстаппен и «Ред Булл» номинированы на трофей Laureus

Теги Ред Булл Дукати чемпионат мира MotoGP Формула-1 Макс Ферстаппен Франческо Баньяя Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен может завоевать трофей Laureus в номинации «Спортсмен года».

Двукратный чемпион «Формулы-1» попал в число претендентов на награду наряду с футболистами Килианом Мбаппе и Лионелем Месси, легкоатлетом Арманом Дюплантисом, теннисистом Рафаэлем Надалем и баскетболистом Стефеном Карри.

Ферстаппен выиграл трофей в прошлом году.

«Ред Булл» претендует на приз лучшей команде, чемпион MotoGP Франческо Баньяя («Дукати») номинирован в категории «Возвращение года».

Культовую ливрею «Ред Булл» в «Ф-1» продлили еще на сезон. Найдете отличия от прошлогодней?

Макс Ферстаппен: «Я дважды подписывал контракт, не зная, как решится вопрос с двигателем. Люди говорили, что это безумие»

1 комментарий

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slavery
В неплохую компанию затесался Максимка, однако)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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