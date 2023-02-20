Ферстаппен и «Ред Булл» номинированы на трофей Laureus
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен может завоевать трофей Laureus в номинации «Спортсмен года».
Двукратный чемпион «Формулы-1» попал в число претендентов на награду наряду с футболистами Килианом Мбаппе и Лионелем Месси, легкоатлетом Арманом Дюплантисом, теннисистом Рафаэлем Надалем и баскетболистом Стефеном Карри.
Ферстаппен выиграл трофей в прошлом году.
«Ред Булл» претендует на приз лучшей команде, чемпион MotoGP Франческо Баньяя («Дукати») номинирован в категории «Возвращение года».
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