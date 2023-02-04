Макс Ферстаппен: «Я дважды подписывал контракт, не зная, как решится вопрос с двигателем. Люди говорили, что это безумие»

Пилот « » поддержал сотрудничество команды с « ».

Американский производитель поможет «Ред Булл» в разработке двигателей для моторного регламента 2026 года.

«Я дважды подписывал контракт, не зная, как решится вопрос с двигателем. Люди говорили, что это безумие.

Я верил в этот проект и в то, что люди, которые в нем задействованы, примут верные для команды решения. Сначала была «Хонда» – и все сработало. А теперь следующий шаг – «Форд» в 2026-м. Я верю в них.

И если мы все в них поверим, то уверен, сможем создать что-то действительно классное», – считает Ферстаппен.

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