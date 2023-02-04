Макс Ферстаппен: «Я дважды подписывал контракт, не зная, как решится вопрос с двигателем. Люди говорили, что это безумие»

Теги Ред Булл Форд Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поддержал сотрудничество команды с «Фордом».

Американский производитель поможет «Ред Булл» в разработке двигателей для моторного регламента 2026 года.

«Я дважды подписывал контракт, не зная, как решится вопрос с двигателем. Люди говорили, что это безумие.

Я верил в этот проект и в то, что люди, которые в нем задействованы, примут верные для команды решения. Сначала была «Хонда» – и все сработало. А теперь следующий шаг – «Форд» в 2026-м. Я верю в них.

И если мы все в них поверим, то уверен, сможем создать что-то действительно классное», – считает Ферстаппен.

Глава гоночного подразделения «Форда»: «Мы изучали возвращение в «Ф-1» в качестве заводской команды»

   

2 комментария

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Рнпрл Аари
Ответ Ма Из
А был выбор? Из трёх команд, которые борятся за чемпионат, Максу кроме РБ и идти некуда.
Выбор то был. Его все топы хотели заполучить когда он только начинал
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ма Из
А был выбор? Из трёх команд, которые борятся за чемпионат, Максу кроме РБ и идти некуда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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