Эндрю Шовлин: «Не удивлюсь, если де Врис перейдет в «Ред Булл» в ближайший год. «Мерседес» может пожалеть»
Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прочит большое будущее Нику де Врису.
Нидерландский гонщик был резервным и тест-пилотом «Мерседеса», а также представлял команду в «Формуле E», где завоевал титул. С 2023 года Де Врис является основным гонщиком «Альфа Таури». По мнению Шовлина, Ник в ближайшее время может сместить Серхио Переса в «Ред Булл».
«Не сомневаюсь, что Ник способен выигрывать гонки в подходящей команде и подходящей машине. Станет ли он чемпионом, зависит от него. Учитывая возраст, времени для завоевания титула меньше, но это компенсируется опытом.
У нас была договоренность с Ником: если не получится посадить его в команду, связанную с «Мерседесом», он имеет право выбрать вариант лучше. И мы можем пожалеть, что отпустили его.
Не удивлюсь, если довольно скоро мы будем сражаться с ним как пилотом заводской команды «Ред Булл». Меня вовсе не удивит, если это произойдет в ближайшие 12 месяцев или около того», – приводятся слова Шовлина в книге «Макс & Ник» о де Врисе и его соотечественнике Максе Ферстаппене – потенциальном напарнике по «Ред Булл».
Шовлин объяснил, почему «Мерседес» все же отпустил Ника:
«Он очень хорошо вписывался в команду, но невозможно удерживать человека. Он был идеальным резервным и тест-пилотом. Мы могли бы поставить его на полку и использовать при необходимости, но тогда помешали бы гонщику реализовать свою мечту.
Его титул в «Формуле E» многое значил для бренда «Мерседес». Кроме того, он был превосходным резервным гонщиком. Поэтому мы хотели ему помочь. На шанс Ника вернуться повлияет, насколько честно мы с ним обращались. Не буду исключать, что Ник однажды сядет за руль «Мерседеса».
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