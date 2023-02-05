Герхард Бергер: «Ника де Вриса практически сожгли. Но он оказался суперталантом»

Экс-пилот «Формулы-1» считает, что Ник де Врис может добиться успеха в серии.

Де Врис – чемпион «Формулы-2» (2019) и «Формулы Е» (2021). В «Ф-1» он дебютировал на Гран-при Италии прошлого года, заменив Алекса Албона в «Уильямсе» (у тайца были проблемы со здоровьем). В 2023-м Ник проведет первый полноценный сезон в чемпионате в составе « ». На старте первого Гран-при гонщику будет 28 лет – это один из самых «старых» новичков в новейшей истории «Ф-1».

«Я всегда наблюдал за ним в картинге и верил, что он попадет в «Формулу-1», – заявил Бергер.

Австриец считает, что Де Врис поздно попал в «Ф-1» из-за «пула менеджмента»: слишком много людей хотели получить от пилота выгоду.

«Его практически сожгли. Но он оказался суперталантом», – отметил Герхард.

Также экс-пилот верит в то, что, несмотря на поздний дебют, Ник де Врис способен достичь успеха в «Формуле-1» и «очень помочь «Ред Булл», став лучшим гонщиком в будущем».

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