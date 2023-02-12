Ник де Врис: «Я уступаю другим новичкам этого года»

Пилот « » Ник де Врис считает, что другие дебютанты «Ф-1» могут его превосходить.

Де Врис – чемпион «Формулы-2» 2019 года и чемпион «Формулы Е» 2021 года. Фактически Ник дебютировал в «Ф-1» в прошлом сентябре на Гран-при Италии: он заменил заболевшего Алекса Албона в «Уильямсе». Грядущий сезон станет первым полноценным для 28-летнего голландца в серии.

«Если не считать три теста для новичков – два раза с «Мерседесом», один с «Альфа Таури», то у меня вообще не было нормальной тренировки. Мне довелось поездить на множестве других машин, но думаю, это не особо поможет улучшить время на треке – потому что, на самом деле, меня сильно ограничили.

Опыт в работе с разными командами в различных условиях очень полезен. Однако в вопросах времени на одном круге и гоночного темпа, думаю, я уступаю другим новичкам этого года.

[Участие в «Ф-1»] это шанс показать себя, но в то же время можно больше проиграть, чем выиграть. Тем не менее я немного старше, мне довелось погонять в других чемпионатах – это должно иметь хоть какое-то значение», – полагает Де Врис.

Также пилот рассказал об адаптации к новой команде.

«Нельзя навязывать отношения. На их создание всегда уходит какое-то время.

Меня очень тепло встретили. Кажется, что все были очень рады моему появлению и что мы точно сделали все возможное, чтобы я как можно скорее включился в работу.

Мы начали изучать аспекты, в которых могли стать лучше. Также занялись физическим развитием и очень сильно в этом преуспели.

[Что касается моего напарника], Юки [Цунода] очень талантливый, быстрый пилот – и у него уже есть опыт в «Ф-1». У меня же была немного другая практика. Уверен, что наша динамика и рабочие отношения помогут команде продвинуться вперед. Я в этом не сомневаюсь».

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