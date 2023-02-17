Льюис Хэмилтон о подготовке к сезону-2023: «Постепенно привыкаешь к нагрузкам»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, в каком состоянии подходит к старту сезона-2023.

Хэмилтон уже принял участие в тестах шин «Пирелли» на автодроме в Хересе, а также проехал несколько кругов за рулем нового болида «Мерседеса» во время обкатки на «Сильверстоуне».

«Я сел за руль болида и проехал около 160 кругов на тестах в Хересе, и ощущения были хорошими. И, как и всегда бывает после первого дня за рулем болида, потом у тебя немного побаливает шея и спина. Но потом ты привыкаешь к нагрузкам.

В любом случае, после первых дней такой нагрузки тело начинает привыкать к повышенным перегрузкам – а наша машина, надеюсь, в этом году станет еще быстрее. Да, не стоит отвлекаться от работы, нужно всегда сохранять концентрацию, но при этом не забывать получать удовольствие от работы в команде», – рассказал Хэмилтон.

«Мерседес» сохранил утопившую прошлый сезон «Ф-1» форму машины. В теории она – прорывная, и ее чистят от минусов

1 комментарий

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ilia rus
оххх тяжело серу, когда зарплату выплатят уже
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