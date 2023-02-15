«Пирелли» определились с составами шин на гонки в Бахрейне, Саудовской Аравии и Австралии

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В «Пирелли» определились с выбором шин на первые три Гран-при сезона-2023.

В этом году «Пирелли» будет использовать шесть составов шин в своей линейке сликов.

Составы получили нумерацию от С0 до С5 (от самого жесткого к самому мягкому).

Составы шин на три первых Гран-при сезона:

Гран-при Бахрейна – С1 («хард»), С2 («медиум»), С3 («софт»)

Гран-при Саудовской Аравии – С2 («хард»), С3 («медиум»), С4 («софт»)

Гран-при Австралии – С2 («хард»), С3 («медиум»), С4 («софт»)

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