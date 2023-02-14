Директор «Феррари» по шасси: «Мы полностью перестроили машину перед сезоном-2023»

Энрико Кардиле, отвечающий за разработку шасси «Феррари», рассказал об изменениях в сравнении с сезоном-2022.

«Машина 2023 года – развитие прошлогодней. Но на самом деле она была полностью перестроена. Если говорить об аэродинамике, целей было две: увеличить вертикальную прижимную силу, компенсировав потери из-за нового регламента, а также достичь тех показателей по балансу, которые мы для себя наметили.

Подвеску также полностью переделали. С одной стороны, чтобы помочь специалистам по аэродинамике достичь нужных результатов, с другой стороны, чтобы увеличить окно возможных регулировок.

Наиболее очевидные отличия относятся к области передней подвески: мы сменили высокую штангу на низкую из-за аэродинамических требований. Переднее крыло также отличается, как и конструкция носового обтекателя – нижний элемент крыла больше не крепится к носу. Корпус болида – продолжение того, что было сделано в прошлом году, но он стал радикальнее», – объяснил Кардиле.

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