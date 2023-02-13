Алекс Албон об обкатке болида 2023 года: «Ощущения очень неплохие, я и правда остался доволен»

Пилот «Уильямс» поделился впечатлениями от первого опыта управления новым болидом.

Албон провел обкатку болида 2023 года в Сильверстоуне.

«Вообще ощущения очень неплохие. Вы знаете, как это порой бывает, когда ты первый раз садишься за руль нового болида. Ты понимаешь, что вам еще много над чем нужно работать.

Сегодня же ощущения были скорее такими: «А знаете? У нас неплохой фундамент, мы и правда построили очень неплохо сбалансированную машину». Так что скорость — это скорость, но ощущения от машины в целом остались хорошие.

Я и правда остался доволен. Есть ощущение, что мы и правда уделили внимание некоторым проблемам, с которыми сталкивались ранее. Также не хотелось бы забегать вперед, может мы на самом деле не так хороши, как думаем, но мы явно движемся в верном направлении, а это самое главное», – рассказал Албон.

«Уильямс» показал настоящую машину на сезон-2023 перед обкаткой в Сильверстоуне