Алекс Албон: «Я был рад начать карьеру заново после топ-команды, в отличие от Риккардо»

высказался о решении не выступать за аутсайдеров.

После ухода из « » Риккардо стал третьим пилотом « ». Австралиец объяснил, что не захотел переходить в одну из команд из нижней части таблицы.

Албон после полутора сезонов в «Ред Булл» остался без места в «Формуле-1» на сезон-2021, а спустя год перешел в « ». По мнению Алекса, ситуации, в которой оказались гонщики, существенно различаются, несмотря на внешнее сходство.

«Я ушел не по своей воле, в отличие от него. Думаю, дело в разном возрасте, разном настрое. Когда я уходил из «Формулы-1», мне было 24 года, я жаждал вернуться. Могу говорить только за себя, но, насколько я представляю, Даниэль, будучи очень успешным гонщиком, наверняка хотел выступать только за топ-команду.

Иначе его карьера по сути началась бы заново, как и в моем случае. Но я был более чем рад на это пойти. Я бы сделал это еще десять раз – думаю, вот главное отличие», – сказал Алекс.

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