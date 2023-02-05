Кристиан Хорнер: «Риккардо нужно заново открыть в себе любовь к «Формуле-1»

Руководитель «Ред Булл» рассказал, что главной задачей после возвращения в команду будет работа на симуляторе и участие в маркетинговых мероприятиях.

По словам Хорнера, Риккардо после не слишком удачного отрезка в карьере нужно взять перерыв от гонок и вновь соскучиться по ним.

В «Ред Булл» же не думают о том, как организовать возвращение Риккардо за руль болида.

«Вы знаете, как это бывает. Но в данный момент это совсем не то, о чем мы думаем. Главным образом Даниэлю нужно заново открыть в себе любовь к «Формуле-1». И мне кажется, что роль резервного пилота дает ему для этого прекрасную возможность», – рассказал Хорнер.

Культовую ливрею «Ред Булл» в «Ф-1» продлили еще на сезон. Найдете отличия от прошлогодней?