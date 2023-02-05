Кристиан Хорнер: «Риккардо нужно заново открыть в себе любовь к «Формуле-1»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Даниэль Риккардо Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что главной задачей Риккардо после возвращения в команду будет работа на симуляторе и участие в маркетинговых мероприятиях.

По словам Хорнера, Риккардо после не слишком удачного отрезка в карьере нужно взять перерыв от гонок и вновь соскучиться по ним.

В «Ред Булл» же не думают о том, как организовать возвращение Риккардо за руль болида.

«Вы знаете, как это бывает. Но в данный момент это совсем не то, о чем мы думаем. Главным образом Даниэлю нужно заново открыть в себе любовь к «Формуле-1». И мне кажется, что роль резервного пилота дает ему для этого прекрасную возможность», – рассказал Хорнер.

Культовую ливрею «Ред Булл» в «Ф-1» продлили еще на сезон. Найдете отличия от прошлогодней?

2 комментария

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All Hayg
Доигрался Дэн на скрипке ............
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Minuvert
Что-то в рестарт карьеры Даниэля совсем не верится. А вот лучший способ соскучиться по Ф1, это на год покинуть Ф1. Не занять место резервного, а уйти вообще. В этом показателе яркий пример Магнуссен
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+2
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