Кристиан Хорнер: «Риккардо нужно заново открыть в себе любовь к «Формуле-1»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что главной задачей Риккардо после возвращения в команду будет работа на симуляторе и участие в маркетинговых мероприятиях.
По словам Хорнера, Риккардо после не слишком удачного отрезка в карьере нужно взять перерыв от гонок и вновь соскучиться по ним.
В «Ред Булл» же не думают о том, как организовать возвращение Риккардо за руль болида.
«Вы знаете, как это бывает. Но в данный момент это совсем не то, о чем мы думаем. Главным образом Даниэлю нужно заново открыть в себе любовь к «Формуле-1». И мне кажется, что роль резервного пилота дает ему для этого прекрасную возможность», – рассказал Хорнер.
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