Даниэль Риккардо: «В каком-то смысле рад, что топ-команда не предложила место на 2023 год»

Даниэль Риккардо рассказал, как осознал нежелание выступать в «Формуле-1».

Бывший пилот « » стал третьим пилотом « » и не будет гоняться в ближайшем сезоне.

«Пару раз был разговор [с « »], но, если возвращаться к месту основного пилота на 2023 год, [руководитель «Хааса»] Гюнтер [ ] связывался со мной и все такое, как он и говорил.

Чем больше дней проходило, особенно после «тройника» во второй части сезона, тем яснее становилось, что дело не в том, кто мне может позвонить. Важно было признать, что я не хочу выступать в следующем сезоне.

В каком-то смысле я рад, что, скажем так, топ-команда со мной не связалась, потому что в таких случаях думаешь: «О, я обязан подписаться». В глубине души я хотел немного отстраниться.

Можно назвать это выгоранием, но я не боюсь признать это. У всех свое мнение по любому поводу, но в конечном счете я так чувствую, я этого хочу. Не скажу, что я единственный гонщик, который испытывает такое, но, я бы сказал, я не обычный спортсмен, который решает проблемы практикой. Порой, чем больше я это делаю, тем становлюсь более потерянным и чувствую необходимость отдыха, чтобы вернуться и стать сильнее. Для меня перерыв может оказаться очень полезным», – сообщил Риккардо в подкасте Beyond the Grid.

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