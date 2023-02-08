Шарль Леклер: «Планирую победить в этом сезоне – надеюсь, 2023-й год будет нашим»

Пилот «Феррари» рассказал, что старается не меняться кардинально после ошибок в стремлении добиться прогресса.

По словам Леклера, ему помогает постепенное движение вперед и готовность прибавлять:

«Думаю, я взрослею с каждым сезоном – ты учишься новым вещам и можешь меняться как гонщик. Был ли какой-то момент, когда я осознал, что мне нужно обязательно изменить что-то конкретное? Наверное, нет. Скорее речь о небольших изменениях. После каждой ошибки ты чему-то учишься, растешь над собой. Но нет, каких-то кардинальных изменений не было».

Леклер признал, что не является большим поклонником физических тренировок, но осознает их необходимость в рамках подготовки к новому сезону:

«Конечно, бывают дни, когда тебе не очень хочется тренироваться. Но это нормально, такова жизнь. В конечном счете, мотивацию мне придают победы. Да, в 2022 году мы не смогли выиграть титул, но я планирую победить в этом году.

Так что подготовиться к сезону нужно как можно лучше – и тренировки являются неотъемлемой частью. Ты должен быть в хорошей форме, находясь за рулем болида, должен выкладываться на максимуме, что оказаться лучшим гонщиком на трассе. Я с нетерпением жду возможности вернуться за руль болида, хотя осталось еще так много дней…надеюсь, 2023-й год будет нашим».

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