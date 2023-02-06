Валттери Боттас о расстройстве пищевого поведения: «Я был почти как робот, который стремится к цели и не проявляет эмоций»

Валттери Боттас рассказал о психологических проблемах на старте карьеры в «Формуле-1».

Финн дебютировал в чемпионате в 2013 году в составе « ». Тогда преимущество получали легкие гонщики, поэтому команды призывали своих подопечных быть как можно компактнее. Впоследствии пилотов уравняли – сейчас на каждого участника выделяется 80 кг.

Между долгими пробежками Боттас ел только брокколи и продолжал тренироваться, при этом скрывая недостаточное питание даже от тренера, что сказалось в том числе на психологическом состоянии.

«Я приучился быть нездоровым физически и психологически. Ситуация вышла из-под контроля и превратилась в зависимость. Мне не ставили официальный диагноз «расстройство пищевого поведения», но, безусловно, это оно и было.

Не особо здоровая ситуация. Я хотел быть лучшим и считал, что должен на это идти. Если команда говорит, что нужно весить 68 кг, а моя естественная масса – 73 кг, надо делать все возможное.

Мне нужен был психолог, чтобы восстановиться. И его первой оценкой было то, что я почти как робот, который просто стремится к цели и не проявляет никаких эмоций. Это меня поразило. В то время у меня действительно не было никакой жизни за пределами «Ф-1», – заявил пилот « ».

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