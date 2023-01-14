Валттери Боттас: «Мне стало проще жить полной жизнью в промежутках между гонками – раньше было некомфортно развлекаться»

Пилот « » рассказал, что в новом году сумел оптимизировать рабочие процессы и стал лучше использовать для отдыха время во время перерывов.

«Когда Covid в целом отступил, то путешествовать стало проще, но сейчас мне в целом в любом случае проще жить полной жизнью в промежутках между гонками. Разумеется, я по-прежнему работаю с командой – мы проводим все необходимые совещания, я часто приезжаю на базу, – но теперь в выходные дни у меня получается заниматься многими классными вещами.

В прошлом мне почти что было неудобно, некомфортно развлекаться – даже возникало ощущение, как будто бы мне было запрещено это делать. Но со временем, узнав себя лучше, я гораздо чаще стал заниматься вещами, которые мне нравятся, а не вещами, которыми я вроде бы обязан был заниматься.

Так что сейчас я стараюсь заниматься вещами, которые придают мне сил, дают положительный импульс. Например, в конце прошлого сезона в перерыве между гонками в Бразилии и Мексике я остался в Аргентине, посетил несколько мест. И в Бразилию я приехал с отличным настроем, сумев прочистить голову. И хотя концовка сезона была очень напряженной, даже небольшой перерыв очень многое изменил, по крайней мере для меня. Когда я приезжаю на трассу, то думаю только о гонках, но в выходные я думаю о другом», – рассказал Боттас.

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