Дженсон Баттон: «Я бы поучаствовал в NASCAR, появись у меня возможность»
Чемпион «Ф-1» 2009 года Дженсон Баттон настаивает на том, что участие в NASCAR не должно заканчиваться одной гонкой.
Баттон выступит в «24 часах Ле-Мана» в этом сезоне за команду, поддерживаемую американской серией. Его напарниками будут семикратный чемпион NASCAR Джимми Джонсон и победитель «Ле-Мана» Майк Роккенфеллер. Они поедут за рулем модифицированной «Шевроле» Camaro ZR1.
Такое сотрудничество вызвало вопросы касательно будущего Дженсона: пресса заинтересовалась, собирается ли британец выступить в NASCAR, как это сделали ранее другие экс-пилоты «Ф-1» – Кими Райкконен и Даниил Квят.
«Гонки на овалах – вот за что я действительно уважаю этих парней. Мне в таких выступлениях сильно не хватает опыта. Машину постоянно сносит в поворотах, борьба очень плотная, ты едешь близко к стене – у меня таких навыков нет.
Вообще не знаю, я никогда не пробовал. Но в гонках на таких трассах я явно заинтересован.
Я бы действительно хотел погоняться по уличным трассам, дорожным, но я не хочу просто проехать одну гонку – мне это не нравится.
Ты можешь после нее сказать: «О, я хорошо поработал». Но это не предел твоих сил. Я бы хотел проехать все гонки на дорожных треках – если соберусь участвовать.
Посмотрим. Это просто вариант. Очевидно, машина сильно отличается от той, что мы будем пилотировать в «Ле-Мане». У нее меньше прижимной силы, больше вес, меньше мощности и прочее. Она, наверняка, непроста в управлении, но я бы воспользовался шансом, появись у меня возможность», – поделился мыслями Баттон.
Баттон выступит в Ле-Мане вместе с 7-кратным чемпионом NASCAR Джонсоном и Роккенфеллером
Комментарии