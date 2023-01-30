«Ред Булл» готовится объявить о партнерстве с «Фордом» (Mirror)

«Ред Булл» все-таки может объявить о партнерстве с компанией «Форд» на презентации нового болида.

Подобные предположения стали появляться все чаще после того, как в «Ред Булл» в качестве места проведения презентации выбрали Нью-Йорк. Там же пройдет презентация « ». При этом в командах настаивают, что такой выбор был обусловлен не гипотетическими переговорами с « », а тем, что в эти сроки в Нью-Йорке проходит неделя моды.

Однако, но информации Mirror, в «Форде» в те же сроки отправят в Нью-Йорк целый ряд высокопоставленных сотрудников – что может косвенно свидетельствовать о совместной презентации с «Ред Булл».

При этом в издании задаются вопросом того, каким именно будет формат возможного сотрудничества «Форда» и « ». Поскольку «Форд», как считается, не подавал официальной заявки на статус производителя двигателей с 2026 года. Крайний срок подачи заявок уже истек.

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