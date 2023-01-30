«Ауди» купила миноритарную долю «Заубера»

«Заубер» объявил, что «Ауди» приобрела миноритарную долю команды в январе 2023 года.

«Это важная веха на пути к вступлению «Ауди» в «Формулу-1», намеченному на 2026 год», – отмечается в заявлении.

Ранее немецкий автопроизводитель заключил соглашение о стратегическом партнерстве с командой «Формулы-1», ныне выступающей как «Альфа Ромео», с 2026 года.

Сотрудничество « » и «Заубера» завершится по окончании сезона-2023.

«Ауди» объявила о стратегическом партнерстве с «Заубером» в «Формуле-1» с 2026 года