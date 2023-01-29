Оскар Пиастри: «Постараюсь научиться как можно большему, результаты станут приятным бонусом»

Пилот « » рассказал о целях на дебютный сезон в «Формуле-1».

«Надеюсь на хороший результат. Я пока не знаю, чего именно ждать. Но да, то есть, лично я постараюсь научиться как можно большему, а неплохие результаты, если я их добьюсь, будут приятным бонусом.

В целом же нужно просто получать удовольствие от выступлений в «Формуле-1», от участия в своей первой больше чем за год гонке, развлечься на трассе и вкатиться.

Цель на сезон-2023 – постараться как можно большему научиться. Думаю, что в мире «Формулы-1» мне нужно очень и очень многому учиться. И, оставляя результат в стороне, пока я буду справляться как могу и работать на пределе своих возможностей и делать все правильно, результаты придут сами собой. Так что нужно стараться все делать правильно и получать от гонок удовольствие», – рассказал Пиастри.

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