Кевин Магнуссен: «Раньше я считал титул «Ф-1» высшей целью и чувствовал страх из-за давления. Сейчас я счастлив и наслаждаюсь гонками больше»

рассказал, как его изменило второе пришествие в «Формулу-1».

Датчанин вернулся в чемпионат, в начале 2022 года заменив в составе « ». По словам Магнуссена, новые психологические установки позволили ему меньше волноваться и получать удовольствие от гонок.

Кевин переиграл напарника по итогам года, а в Бразилии принес команде первый в истории поул.

«Самое большое давление – мои собственные ожидания. С раннего детства моя жизнь крутилась вокруг «Формулы-1», попадания на вершину спорта. Я считал, что титул чемпиона «Формулы-1» – высшая цель, которую можно достичь в жизни, а сейчас понимаю, что это не так.

Понимание частично сняло давление, и это очень здорово. Теперь я наслаждаюсь «Формулой-1» куда больше. С прежними установками я всегда чувствовал сильный страх из-за всего этого давления, которое я на себя оказывал. Я боялся, что не смогу стать счастливым, если не добьюсь успеха в спорте – разумеется, это тяжелый груз ожиданий.

И существует давление со стороны других людей. Конкуренция в нашем спорте очень высокая во многих смыслах. Думаю, для меня это позитивный переход. Многие шутили, мол, ты теряешь десятую или две, когда становишься отцом, но, конечно, это не так. Я считаю, все наоборот.

Наслаждаться гонками стало легче, ничто не ставит под сомнение мою любовь к «Ф-1». Сейчас я не чувствую такого же сильного давления. Естественно, есть серьезные ожидания от себя, большие амбиции, но ситуация изменилась. Все под контролем. Я счастлив», – признался Кевин.

Гюнтер Штайнер: «Магнуссен гораздо сильнее психологически, чем был несколько лет назад»

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