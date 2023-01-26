MotoGP. В «КТМ» показали новую ливрею на сезон-2023
Команда «КТМ» представила новую ливрею на сезон-2023.
Австрийская команда дебютировала в MotoGP в 2017 году и в новом чемпионате, по заявлению руководства, постарается впервые всерьез претендовать на титул. Предыдущий сезон «КТМ» закончила на четвертом месте в командном зачете.
В 2023 году команда также обновила состав пилотов – напарником Брэда Биндера стал Джек Миллер, на счету у которого четыре выигранных Гран-при.
Судьба байков MotoGP после сезона: разборка на детали или смерть под прессом. Спасаются в музеях лишь единицы, гонщики выкупают за свои деньги
Видные места? ОК, давай искать Red Bull. )
2007
https://www.motogp.com/en/news/2007/03/14/repsol-honda-to-hold-presentation-in-madrid-this-weekend/143075
2008
https://www.repubblica.it/speciale/2008/motogp/team/repsol-honda-team.html
2009
https://www.carmodel.com/it/maisto/31571/1-18/honda/rc212v-n-4-motogp-2009-a-dovizioso/41120
2010
https://www.roadracingworld.com/news/2010-repsol-honda-motogp-team-officially-introduced-in-spain/
2011
https://www.crash.net/motogp/news/166251/1/repsol-honda-3-riders-1-huge-garage-no-team-orders
2012
https://www.motogp.com/en/news/2012/02/07/2012-honda-sporting-presentation-in-tokyo/157592
2013
https://www.formulamoto.es/moto-gp/presentacion-equipo-repsol-honda-motogp-2013/1303.html
2014
https://motogp.hondaracingcorporation.com/rc213v-2014/#lg=1&slide=0
Нигде нет и намека на Ред Булл! И только с 2015 года на форме и как я уже указывал, внизу байка, есть логотип Ред Булл. Самый низ - это видное место? И как видно во всех одна одна цветовая гамма и в стилистике Repsol и Red Bull здесь вообще не при чем!
Тут даже далеко ходить нужно и посмотреть на лого Repsol и разные спортивные машины в цветах Repsol. Какие тут вообще могут быть споры?! Да е мое, у нас в Формуле 1 Red Bull и у них расцветка схожая с KTM - темный фон и яркие буквы.
старейших спонсоров Хонды, их логотипы на видных местах уже лет как 15. Плюс красный и желтый оттенки на Хонде именно те, которые использует в своей цветовой гамме РБ. То, что они совпадют с раскрасом Репсоль - это другая тема. Но не заметить сходства там невозможно.
https://photos.motogp.com/2022/02/08/-repsol-honda-team-launch-2022-6_0.big.jpg
Redbull висит только в самом низу байка.
Отсюда и разность в цветах: у KTM черный и т.п. цвета основного фона, у Хонды белый.
https://www.motogp.com/en/teams/MotoGP