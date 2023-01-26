MotoGP. В «КТМ» показали новую ливрею на сезон-2023

Команда « » представила новую ливрею на сезон-2023.

Австрийская команда дебютировала в MotoGP в 2017 году и в новом чемпионате, по заявлению руководства, постарается впервые всерьез претендовать на титул. Предыдущий сезон «КТМ» закончила на четвертом месте в командном зачете.

В 2023 году команда также обновила состав пилотов – напарником Брэда Биндера стал , на счету у которого четыре выигранных Гран-при.

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