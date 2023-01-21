MotoGP. «Грезини» представила новую ливрею на сезон-2023

Теги чемпионат мира MotoGP Фаусто Грезини Грезини Алекс Маркес Энеа Бастианини Фабио ди Джанантонио Авто

Команда «Грезини» представила обновленную ливрею на сезон-2023.

В прошлом сезоне «Грезини» добилась прорыва благодаря Энеа Бастианини, который одержал четыре победы за чемпионат и считался претендентом на титул.

В этом году выступать за Грезини будут Алекс Маркес и Фабио ди Джанантонио. В то время как Бастианини продолжит карьеру в заводской команде «Дукати».

Основатель команды Фаусто Грезини скончался в феврале 2021 года из-за осложнений после перенесенного ковида.

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1 комментарий

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Haile Selassie
Ничё так, симпатично =)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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