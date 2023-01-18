Марк Маркес: «У Ферстаппена есть инстинкт убийцы, его лучшим качеством я бы назвал умение справляться с давлением»

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Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес поделился мнением о качествах, которые на его взгляд выгодно отличают Макса Ферстаппена от других гонщиков.

«Макс амбициозен и мне это нравится. Разумеется, он очень талантлив, а также у него есть инстинкт убийцы. А если ты хочешь быть лучшим, тебе нужен инстинкт убийцы.

Лучшим качеством Макса я бы назвал умение справляться с давлением. Талантливых и быстрых гонщиков много, но в гонке, в горячке борьбы справляться с давлением бывает очень непросто. Макс же справляется с этим очень хорошо», – рассказал Маркес.

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