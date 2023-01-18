Макс Ферстаппен о напряженных сезонах в «Ф-1»: «Если ты не готов к такому, лучше просто уйти»

Пилот « » рассказал, что не видит проблем в напряжении, которые гонщики могут испытывать на протяжении очень длинного сезона «Формулы-1».

По словам Ферстаппена, гонщику просто стоит уйти и заняться чем-то еще, если он не готов к подобным сражениям – вроде соперничества Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона по ходу сезона-2021.

«Если ты не готов к такому, лучше просто сразу остановиться и уйти. Мы все гонщики, мы любим гонки. И провести такой сезон, как в 2021 году – это здорово. Хотя столь же приятно уверенно побеждать, как в 2022 году.

Если бы каждый год получался таким, как сезон-2021, это было бы и правда очень тяжело. Но в «Формуле-1» такое происходит очень редко. Так что в целом с нагрузкой все нормально», – рассказал Ферстаппен.

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