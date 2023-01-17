Сайнс-старший сломал два позвонка в аварии на «Дакаре»: «Теперь главной задачей будет как можно быстрее восстановиться»

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Карлос Сайнс-старший рассказал, что получил перелом двух позвонков в аварии на «Дакаре».

Сайнс-старший сошел с дистанции «Дакара-2023» после аварии на 9-м этапе. А о полученных травмах стало известно только по возвращению в Испанию.

«По возвращении в Мадрид с «Дакара» боль в спине, которую я испытывал после произошедшего инцидента, сохранялась дольше обычного. И по совету врачей я провел еще несколько обследований, чтобы детально понять степень полученных травм.

К сожалению, результаты обследований не принесли хороших новостей. Поскольку у меня обнаружились переломы 5-го и 6-го позвонков. Хорошо, что оба позвонка при этом находятся в стабильном состоянии, так что теперь моей главной задачей будет как можно быстрее восстановиться. Спасибо всем за поддержку и любовь, я буду держать вас в курсе событий», – рассказал Сайнс.

Чемпион «Дакара» развернул медвертолет и вернулся к машине. Это второй переворот за 4 дня, но даже травма не остановила

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