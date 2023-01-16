Алекс Албон о стиле общения по радио: «Осознал, что агрессия – не лучший способ добиться максимума от команды»

Пилот « » рассказал, как старается изменить подход к коммуникации с командой по радио.

В прошлом Албона нередко критиковали за слишком агрессивные высказывания при общении в рамках радиопереговоров.

«Когда дела идут не лучшим образом, я стараюсь об этом говорить. Когда ситуация выходит из под контроля по причинам, на которые мы никак не можем повлиять, мне кажется, что не нужно просто говорить об этом ради болтовни. Нужно всегда стараться действовать конструктивно.

На мой взгляд, между « » и «Уильямсом» есть некоторая разница в менталитете. Есть отличительные культурные особенности. Я еще стараюсь в этом разобраться. Понятное дело, я бы хотел взаимодействовать с командой наиболее конструктивным образом и пока я продолжаю искать золотую середину.

Часть меня осознала, что агрессия – не лучший способ добиться максимума от команды, нужно искать другие пути. Как я уже сказал, нужно понять культурные особенности, менталитет команды, а также добиться того, чтобы все вы работали сообща и двигались в одном направлении», – рассказал Албон.

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