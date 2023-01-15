Управляющий директор «Сильверстоуна»: «Изучаем возможность расширения гоночного уик-энда «Ф-1». Стоит начинать на день раньше, в четверг»

Управляющий директор « » Стюард Прингл заявил, что хотел бы видеть расширение формата гоночного уик-энда «Формулы-1» до четырех дней.

По словам Прингла, крайне высокий зрительский интерес говорит о том, что трех дней для уик-энда «Ф-1» бывает недостаточно.

«Мы изучаем возможность расширения гоночного уик-энда. Я работаю над этим с «Формулой-1». Я правда считаю, что им стоит изменить формат гоночного уик-энда. Они говорят, что это решает , что им нужно протестировать систему и так далее.

Но мне кажется, стоит начинать на день раньше. Давайте проводить какие-то сессии на трассе в четверг. Есть много людей, которые хотят приезжать на автодром, смотреть за гонками с трибун. И трех дней на самом деле недостаточно. Так давайте сделаем Гран-при частью большого недельного гоночного фестиваля. Люди приезжают на «Сильверстоун» во вторник, ставят палатки – и все, они постоянно находятся здесь», – рассказал Прингл.

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