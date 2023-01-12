Чемпион NASCAR-2021 Кайл Ларсон выступит на «Инди-500» за «Макларен» в 2024 году

Кайл Ларсон присоединится к семье «Макларена» на «500 милях Индианаполиса».

Чемпион NASCAR Cup 2021 года примет участие в легендарной гонке « » в 2024-м наряду с другими пилотами « ». Машина Ларсона будет заявлена «Маклареном» совместно с Риком Хендриком, владельцем одноименной команды NASCAR.

Ларсон должен проехать две гонки в один день – «Инди-500» и заезд NASCAR в Шарлотте. Ранее это удавалось лишь пять гонщикам.

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