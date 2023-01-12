Чемпион NASCAR-2021 Кайл Ларсон выступит на «Инди-500» за «Макларен» в 2024 году
Кайл Ларсон присоединится к семье «Макларена» на «500 милях Индианаполиса».
Чемпион NASCAR Cup 2021 года примет участие в легендарной гонке «Индикара» в 2024-м наряду с другими пилотами «Эрроу Макларен». Машина Ларсона будет заявлена «Маклареном» совместно с Риком Хендриком, владельцем одноименной команды NASCAR.
Ларсон должен проехать две гонки в один день – «Инди-500» и заезд NASCAR в Шарлотте. Ранее это удавалось лишь пять гонщикам.
Зря команды «Ф-1» не принимают Андретти: он выпустил болид-торт для рекорда скорости. И все 300 кг съели после заезда!
1 комментарий