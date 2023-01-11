«Уильямс» покажет ливрею на сезон-2023 раньше пяти других команд
«Уильямс» рассказал, когда представит новую ливрею.
Команда из Гроува продемонстрирует расцветку 6 февраля – на пять дней раньше всех известных на данный момент презентаций. До «Уильямса» со сроками определились пять других команд.
Мероприятие с участием гонщиков Алекса Албона и Логана Сарджента состоится в 17:00 по московскому времени и будет транслироваться на официальном сайте «Уильямса».
Пока неизвестно, когда команда покажет саму машину на сезон-2023.
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